Destan dizisi son olarak 12. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 12. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. Destan 12. bölüm full izle, Destan yeni bölüm izle ve Destan 13. bölüm fragmanı izle sorgularını yapıyor.

Destan dizisi son olarak 11. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 12. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Destan 12. bölüm full izle, Destan yeni bölüm izle sorgularını yapıyor.

👉DESTAN 12. BÖLÜM İZLE

👉DESTAN 13. BÖLÜM 1.FRAGMAN İZLE

O SORULAR 12. BÖLÜMDE YANIT BULDU



''Ben tanıdım baba. Bir gün sen de beni tanıyacaksın!''

Destan'ın merakla beklenen yeni bölümünde Atası Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğan Batuga niye sakat kaldı? Yıllarca adsız kalan han oğlu, 'gizli kahraman ' anlamında ki Batuga adını nasıl aldı? Batuga'nın yaşadıklarının en zoru neydi? Aklını kaybetmiş gibi yaptıktan sonra anasını öldüren babasının yüzüne nasıl baktı? Batuga'yı kim sakat, kim dilsiz bıraktı? Bütün bu soruların yanıtı Destan'ın 12. bölümünde yanıt bulacak.