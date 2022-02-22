SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 21 Şubat 3. ve 4. eleme adayı belli oldu mu? Survivor'da sürgüne kim gitti?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı... 21 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele verdi. Büyük çekişme içinde geçen yarışma sonucunda Gönüllüler takımı galip geldi. Peki, Survivor 21 Şubat 3. ve 4. eleme adayı belli oldu mu? Survivor sürgüne kim gitti? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı belli oldu. 21 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Gönüllüler takımı olurken, Ünlüler ekibi konseyde takımdan bir kişiyi sürgün adasına gönderdi. Peki 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasın kim gitti? İşte detaylar...

SURVIVOR'DA 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapılan açık oylama sonucunda sürgüne giderek haftanın 3. eleme adayı olan yarışmacısı Nagihan Karadere oldu.

Performans 1.si Yağmur'un söylediği 4. eleme adayı ise Gökhan Keser oldu!