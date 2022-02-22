MASUMLAR APARTMANI 59. BÖLÜM - TRT 1 ekranlarından yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 58. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu kaleme almıştır. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi ünlü psikiyatrist Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Madalyonun İçi romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanmıştır.

🔎MASUMLAR APARTMANI 59. BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı dizisi 59. bölümüyle 22 Şubat Salı akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

MASUMLAR APARTMANI 58. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han ve Ceylan, tatsız sonuçlanan konuşmalarının ardından tatili yarıda kesip şehre dönerler. Han, vazgeçilmez sığınağına, "çöplüğe" gider ancak hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Safiye ise Naci'nin sıkıntısını anlamaya çalışırken büyük bir sırrı öğrenir. Bu sır, Safiye'nin kaldırabileceğinin çok ötesindedir. Gülben, kayınvalidesine destek olmak için çırpınırken, evde yeni birinin varlığı, takıntılarıyla baş etmesini güçleştirir. Doktorla bu konuyu konuşur ve onu bir hayli zorlayacak bir ödevle döner eve. Bu ödev, o büyük sırrı Gülben'in de öğrenmesiyle sonuçlanacaktır.

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