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TRT 1 ekranlarından yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 59. bölümüyle izleyicileriyle buluştu.



OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu kaleme almıştır. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi ünlü psikiyatrist Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Madalyonun İçi romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanmıştır.

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