KANAL D ekranlarının yeni dizilerinden Üç Kız Kardeş, 1. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Üç Kız Kardeş izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen ilk bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Üç Kız Kardeş 1. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Üç Kız Kardeş ilk bölümünde neler yaşandı. Üç Kız Kardeş 1. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Üç Kız Kardeş dizisinin 1. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

KANAL D ekranlarının yeni dizilerinden Üç Kız Kardeş, 1. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Üç Kız Kardeş izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen ilk bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Üç Kız Kardeş 1. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Üç Kız Kardeş ilk bölümünde neler yaşandı. Üç Kız Kardeş 1. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Üç Kız Kardeş dizisinin 1. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

ÜÇ KIZ KARDEŞ HİKAYESİ

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

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