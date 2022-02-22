BABA DİZİSİ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU!
Baba 2. Bölümünde; Saruhanlı ailesinin İstanbul'daki hayatı sürprizlerle başlar. Ödemiş'te kalan Kadir, Emin ile bir kez daha yüzleşince Kadir kendisini ailesinden uzakta bulur. Yıllar sonra sevdiği kadını görmeye gider. Ancak hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Köşke alışmaya çalışan aile fertleri yeni hayatlarının getirdiği zorluklarla tanışır. Emin kendi yöntemleriyle bu zorluklarla baş etmeye çalışırken karşısında İlhan Karaçam'ı bulur. Bu yeni hayat çok farklı ve zorlu sorumlulukları da beraberinde getirecektir. Emin ise önemli bir karar almak zorundadır.
BABA DİZİSİ 2.BÖLÜM İZLE
BABA DİZİSİ OYUNCULARI
Baba dizisi oyuncuları arasında Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi isimler yer alıyor.Haluk Bilginer- Emin Saruhanlı
Baba 2. bölüm izle! Baba dizisi 2. bölüm ful izle | Baba 2. bölüm dizisi izle
Geçtiğimiz hafta başlayan ve gerek oyuncu kadrosu gerekse konusu ile izleyicinin büyük beğenisini toplamayı başaran Baba dizisinin 2. bölümü nefesleri kesti. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde oynadığı Baba dizisi için arama motorlarında Baba 2. bölüm full izle, Show TV Baba izle, Baba yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Baba dizisinin 2. bölümü... Baba dizi 2. bölüm ful izle
BABA DİZİSİ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU!