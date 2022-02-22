MSÜ geç başvuru ne zaman? MSÜ geç başvuru nasıl yapılır? 2022 Milli Savunma Üniversitesi geç başvuru ücreti...

MSÜ başvuruları 13 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 9 Şubat 2022 tarihinde son bulmuştu. MSÜ, geç başvuru seçeneğiyle adaylara ikinci bir şans tanıyacak. MSÜ geç başvuru ne zaman? MSÜ geç başvuru başladı mı? MSÜ geç başvuru nasıl yapılır? MSÜ geç başvuru son gün ne zaman? MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

MSÜ başvuruları 13 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 9 Şubat 2022 tarihinde son bulmuştu. Ancak MSÜ geç başvuru seçeneğiyle adaylara ikinci bir şans tanıyacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı geç başvuruları bugün başladı. Başvuru kılavuzunda belirlenen adımlara göre gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını yapabilecek. Peki, MSÜ başvurusu nasıl yapılır, MSÜ geç başvuru tarihi ne, son gün ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? İşte sınava dair tüm merak edilenler…

MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ 2022

MSÜ başvuruları: 13 Ocak – 9 Şubat 2022

MSÜ geç başvuru tarihi: 22 Şubat 2022

(Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı geç başvuruları bugün sona eriyor.)

MSÜ Sınav tarihi: 27 Mart 2022

MSÜ GEÇ BAŞVURU BAŞLADI MI?

MSÜ geç başvurular 22 Şubat 2022 (bugün) tarihinde yapılacak. Bugün saat 10.00'da başlayacak başvurular saat 23:59'da sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Adayların başvuru öncesinde güncel bir HES koduna sahip olması gerekiyor. HES kodu olmayan adaylar Hayat Eve Sığar sisteminden HES kodu edinebilirler.

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre MSÜ geç başvuru ücreti olarak adaylar 195 TL ödeyecekler. Ödemeler kurumun kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden yapılacak.

MSÜ SINAV SÜRESİ

MSÜ sınavı yeni alınan kararla birlikte 135 dakika yerine 165 dakika yapılacak. 10.15'te başlayan sınav 13.00'da sona erecek.

2022 MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.