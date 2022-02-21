Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 21 Şubat 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Şubat 2022 tarihinde yapılan 461 bin 513 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 85.026 olarak açıklanırken; 268 kişi hayatını kaybetti, 94.402 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2022- 19:40