Survivor All-Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da Ünlüler mi Gönüllüler mi ödülün sahibi oldu? 15 ŞUBAT SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler, uzun atlama oyununda kıyasıya bir rekabet içine girdi. Survivor'da haftanın ilk ödül oyununu hangi takımın kazandığı izleyiciler tarafıdan merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki 15 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

Survivor 2022 All Star'da ünlüler ve gönüllüler ödül oyununda kozlarını paylaştı. İki takım da uzun atlama oyununda mücadele etti. Peki heyecan dolu anların yaşandığı oyunda kazanan hangi takım oldu?

15 ŞUBAT SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

2022 Survivor All Star yarışmasında haftanın ilk ödül yarışı gerçekleşti. Yarışmacılar lezzetli sandviçler için parkura çıktı. Kadınlar mücadelesinde kazanan açık ara ünlüler oldu ve tadım avantajını elde etti. Erkeklerde de rakibine şans tanımayan ünlüler ödülün sahibi oldu.