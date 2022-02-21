Survivor Yasin ve Hikmet diskalifiye mi olacak? Yasin ve Hikmet kavga mı etti? Survivor'da ada karıştı!

Survivor 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, yarışmanın başından beri yıldızı barışmayan iki isim Yasin ve Hikmet ada konseyinde birbirine girdi. Daha önce Yunus Emre ile tartışması olan Hikmet'in bu olaydan sonra geleceği merak ediliyor. Peki, Yasin ve Hikmet diskalifiye mi olacak sorusu arama motorlarında yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

Heyecan dolu anların ekranlara geldiği Survivor 2022 All Star'ın 21 Şubat tarihli 28. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu kazanmak için canla başla mücadele verdi. Kadın ve erkeklerin ayrı ayrı yarıştığı dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımı ipi göğüslerken, 2 yarışmacı Survivor eleme adayı olarak sürgün adasına gitti. Konseyin sonunda sinirlerine hakim olamayan Yasin'in Hikmet'e saldırması ekranlara damga vurdu. İşte, 21 Şubat Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve Yasin-Hikmet kavgasının ayrıntıları.



SURVİVOR YASİN İLE HİKMET KAVGA MI ETTİ?



Yasin ile Hikmet'in kavgası birazdan yaşanacak olan ada konseyinde netleşecek. Survivor'da görülmemiş kavga! Ada konseyinde Hikmet ve Yasin birbirine girdi Hikmet ve Yasin diskalifiye mi olacak?



SURVIVOR'DA ACİL DURUM KONSEYİ

Survivor All Star'da 6. haftanın 3. dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan konseyin sonunda Hikmet ve Yasin arasında yaşanan kavga damga vurdu. Bu ikilinin kavgası sonrasında Survivor'da acil durum konseyi kararı alındı.



