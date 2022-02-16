Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Herkesin merakla beklediği o konuşmada Erdoğan, "Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklama yaptı. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz.

Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.



