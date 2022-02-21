ŞANS TOPU SONUÇLARI | 20 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama! İşte Şans Topu sorgulama ekranı

Her hafta çarşamba ve pazar günleri yapılan Şans Topu çekişi resmen duyuruldu. Peki; 20 Şubat Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye ne kadar? İşte Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2022- 11:55