2022 yılının ilk ALES sınavı için başvuru süreci başlıyor. Binlerce kişinin gündeminde yer alan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları ÖSYM takvimine göre 21 Şubat Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Adaylar, başvuru süreci ile alakalı detayları araştırmaya başlamış durumda... Bu noktada 'ALES başvuruları başladı mı? ALES başvuru nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?' gibi soruların cevapları aranıyor. ALES ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Senenin ilk ALES sınavı için belirlenen süre başlıyor. Binlerce kişinin gündeminde yer alan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları ÖSYM takvimine göre bugün itibarıyla başlıyor. Adayların başvuru süreci ile alakalı aklında pek çok soru işareti bulunuyor. Arama motorlarında ALES başvuruları başladı mı? ALES başvuru nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar? gibi soruların yanıtları aranıyor. İşte detaylar...

ALES BAŞVURU TARİHLERİ

2022 ÖSYM sınav takvimine göre ALES başvuruları 21 Şubat- 3 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvurular ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak.

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ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz sene ALES başvuru ücreti yılın ilk sınavı için 145 TL olarak belirlenmişti. Bu ücretin 2022 ALES/1 için de benzer olacağı tahmin ediliyor.

Güncel rakamlar sınav başvuru ekranı erişime açıldığında haberimizde yer alacak.

ALES BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2022 ALES başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından 21 Şubat Pazartesi günü yayımlanacak

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.