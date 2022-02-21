Hababam Sınıfı oyuncusu Osman Cavcı bilemediği soruyla şaşırttı! İşte Kim Milyoner Olmak İster'de herkesi şaşırtan o soru...

Hababam Sınıfı oyuncusu Osman Cavcı bilemediği soruyla şaşırttı! İşte Kim Milyoner Olmak İster'de herkesi şaşırtan o soru...

Atv'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümünde yine büyük bir heyecan yaşandı. Kenan İmirzalığlu'nun sunduğu yarışmaya ünlü Yeşilçam oyuncusu Osman Cavcı katıldı. Cavcı, bir serisinde oynadığı Hababam Sınıfı filmiyle gelen soruya doğru yanıtı veremedi ve herkesi şaşırttı. İşte o şaşırtıcı soru ve detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2022- 10:11