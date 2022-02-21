Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Primini tamamlayan fakat yaşa takıldığı gerekçesinde iş hayatında yer alan vatandaşları ilgilendiren EYT'de 5 formülün belirlendiği kaydedildi. Peki; EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? EYT'de uygulanması beklenen 5 formül nedir? İşte tüm detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyetin geçen çarşamba günü TBMM'de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile görüşmesi, EYT müjdesi bekleyenleri heyecanlandırdı.

Temaslarda EYT'lilerin, sorunun bu yıl içinde çözüleceği yönünde mesajlar aldığı belirtilirken, EYT'ler için daha önce şu formüllerin gündemde olduğu belirtilmişti:

KISMİ EMEKLİLİK SEÇENEĞİ

Masadaki ilk seçenek 'kısmi emeklilik' formülü. Buna göre, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bu kapsamda 3.600 günü tamamlayanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyor.

SİGORTA SÜRESİ FORMÜLÜ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ikinci seçenekte ise 1999 öncesindeki emeklilik şartları masaya geliyor. Buna göre de kadınlarda 7.200 gün, erkeklerde 9 bin gün sigortalılık süresini tamamlayanların, yaş şartına bakılmadan emekli olması mümkün hâle geliyor.

KESİNTİLİ EMEKLİLİK YOLU

Üçüncü durumda ise sigortalıya emeklilik için 'kesinti' seçeneği sunuluyor. Çalışan kişi kabul ederse, emeklilik için kalan yılları kadar her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Diğer yandan, bu seçenekte sabit kesinti oranının da önceden devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Örneğin; yıllık kesinti oranı yüzde 3 olarak belirlendiğinde emeklilik için 3 yılı kalmış birinden yüzde 9 kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul eden kişi, daha az maaşla daha erken emekli olabiliyor.

GEÇİCİ KESİNTİLİ ALTERNATİF

EYT'liler için uygulanabileceği tartışılan modellerden biri de 'kesintili emeklilik' formülüne benziyor. Bu seçenekte ise yine belirlenen oranda kalan yıllar için kesinti uygulanarak çalışan kişi emekli edilirken, kanunda belirlenen normal emeklilik yaşı tamamlandığında, daha önce uygulanmaya başlanan kesintiye son veriliyor.

PRİM TAMAMLAMA MODELİ

EYT dosyasındaki bir diğer formül ise 'prim tamamlama' olarak öne çıkıyor. Bu formüle göre, 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için, ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5.000 ile 5.975 prim günü isteniyor. Bunu tamamlayanların yaşı dikkate alınmazken, böylece emeklilik imkânı doğuyor.

EYT SON DURUM

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, EYT'lilerle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Akbaşoğlu, "2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Akbaşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "EYT ile kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bu AK Parti iktidarından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor. Yani hem prim gün sayınız hem de yaşınızı doldurmanızla beraber emekli olabilme hakkının varlığını ortaya koyan 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme söz konusu.

Daha önce bu konu AYM'ye de götürüldü. AYM kademeli geçişi öngören bir düzenleme yaptı ve bu düzenleme halen uygulanıyor. Şimdi EYT yapılanması içerisinde olan değerli vatandaşlarımız bu konuda yaklaşım sergileyerek daha önceki düzenlemelere göre kendilerine yaşın isabet ettiğini kimisinin 3-4 yaş daha fazla çalışarak emekli olabileceğini ifade ederek ben primimi doldurduktan sonra ve yaşa eriştikten sonra daha önce emekli olabileyim şeklinde yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar.

Biz bu konuda toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir durumdayız. Biz sıralamayı ifade ettik. Bunu dinleyen EYT'li kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Bütün sorunların çözüme kavuşacağını da buradan ifade etmek istiyorum. 1'incisi asgari ücretle başlayacağız dedik ve aralık ayında yüzde 50.5 zam oranıyla 4 bin 253 liraya çıkardığımız bir asgari ücretle işe başladık. Memurlar ve emeklilerin durumuyla ilgili düzenleme yaptık. Yüzde 31'e varan bir zam oranını memurlar ve emekliler açısından öngördük.