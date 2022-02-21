Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın bulunduğu 'Baba' dizisi, izleyicilerden geçer not aldı. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Baba'nın 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki; Baba dizisinin 2. bölümü ne zaman? İşte tüm detaylar...

İlhan'ın öfke dolu sözleri Emin ile aralarında yaşanacak çatışmaların sinyallerini verirken Kadir'in sevdiği kadın Sevil ile bir araya gelmesi dikkat çekiyor. Babasının geçmişini merak eden Kadir'in soruları ise izleyicide de merak uyandırıyor.

BABA 2. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

BABA DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Baba dizisi her hafta salı akşamları saat 20:00'de yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI

Baba dizisi oyuncuları arasında Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi isimler yer alıyor.Haluk Bilginer- Emin Saruhanlı

BABA'NIN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Saruhanlı ailesinin İstanbul'daki hayatı sürprizlerle başlar. Ödemiş'te kalan Kadir, Emin ile bir kez daha yüzleşince Kadir kendisini ailesinden uzakta bulur. Yıllar sonra sevdiği kadını görmeye gider. Ancak hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Köşke alışmaya çalışan aile fertleri yeni hayatlarının getirdiği zorluklarla tanışır.

Emin kendi yöntemleriyle bu zorluklarla baş etmeye çalışırken karşısında İlhan Karaçam'ı bulur. Bu yeni hayat çok farklı ve zorlu sorumlulukları da beraberinde getirecektir. Emin ise önemli bir karar almak zorundadır. Emin'in verdiği karar, Kadir'in hayatını bir kez daha değiştirecektir.