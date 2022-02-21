Televizyon dizilerinde rol aldıktan sonra yaşadığı psikolojik sıkıntılarla gündeme gelen Arda Kural'ın hayatı oldukça merak ediliyor. Verdiği kilolar sonrası eski görünümüne kavuşan ünlü oyuncu fit görüntüsüyle dikkat çekti. Eski haline dönen Arda Kural için arama motorlarında 'Arda Kural kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncu ekranlara mı dönüyor?' gibi araştırmalar yapıldı. İşte Arda Kural'ın hayatı...

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve geçirdiği sıkıntılı günler ile gündeme gelen Arda Kural, o günleri geride bırakmayı başarmıştı. Şimdilerde eski günlerine geri dönmeye çalışan "Yerli Leonardo DiCapro" lakaplı oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf paylaşımı sevenlerini mutlu etti. Peki Arda Kural kimdir, aslen nereli?

ARDA KURAL KİMDİR?

12 Nisan 1980 tarihinde dünyaya gelen Arda Kural, Yalova doğumludur ve 41 yaşındadır. Kural, Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okumuştur. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi almıştır. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım atmıştır. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol almıştır. Kral TV'de VJ'lik yapmıştır.

İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçen isim bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanınmıştır. İkinci çıkışını ise 2003 yılında Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle yapmıştır. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni toplamıştır.

ARDA KURAL EKRANLARA MI DÖNÜYOR?

Ünlü oyuncu son olarak Nefrin isimi korku filminde rol almıştı. Şimdilerde kendini toparlamaya çalışan ismin, yakın süreçte ekranlara dönebileceği tahmin ediliyor.

ARDA KURAL NEDEN RAHATSIZLANMIŞTI?

Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.990 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye giren ünlü isim, psikoz belirtileri göstermeye başlamıştı ve 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olan isim oyunculuğu bıraktığını söylemiş fakat bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek sonrasında kararından vazgeçmiştir.

Uzun bir süredir annesiyle beraber Büyükçekmece'de kalan oyuncu, evin giderlerini karşılayamadıkları için ev sahibi tarafından 9 Temmuz 2015 tarihinde evden çıkarıldılar. Sonrasında abisinin yanına taşınan annesinin bütün isteklerine rağmen annesiyle gitmeyip binanın bahçesinde kalmayı tercih eden Kural, komşuların polise "Çocuklarımızı korkutuyor" şikayetleri üzerine bahçeden de kovuldu.

Kural, bir arkadaşının yardımıyla Büyükçekmecede bir kafede kalmaya başladı. Kural, kendisiyle röportaja gelen gazetecilere ise "Evim yok artık. O yüzden sevdiğim Büyükçekmece insanlarını yakından görebileceğim bu kafede yaşayacağım. Sadece burada da değil, her yer benim evim. Şezlong dolu Büyükçekmece. Buralarda uyuyorum, ama mutlu uyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Olay sonrası Büyükçekmece Belediyesi Kural ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtmişti. Fakat o zamandan sonra ortalıktan kaybolduğu anlaşılmış ve annesinin onu her yerde aradığı duyulmuştu.