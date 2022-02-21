Almila Ada kimdir? Üç Kız Kardeş'de oynayan Dönüş kimdir? 3 Kız Kardeş'te oynayan Almila Ada hangi rolde?

Merak edilen diziler arasında yer alan Üç Kız Kardeş, yakın zamanda izleyicileriyle buluşacak. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan dizide oyuncu Almila Ada da rol alacak. Merakla beklenen Üç Kız Kardeş dizisinde birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesi konu alınacak. Dizide ‘Dönüş’ karakterine hayat verecek olan Almila Ada kimdir? İşte detaylar…

Merak edilen diziler arasında yer alan Üç Kız Kardeş, yakın zamanda izleyicileriyle buluşacak. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor.

İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan dizide Almida Ada da rol alacak. Merakla beklenen Üç Kız Kardeş dizisi birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesi konu alınacak. Dizide İclal Aydın ise kızların annesini oynayacak. Dizide Almida Ada 'Dönüş' karakterine hayat verecek.

ALMİLA ADA KİMDİR?

4 Ağustos 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Almila Ada, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nde eğitim almıştır. Ardından Londra'da yüksek lisans yapan Almila, yurt dışında IQ, Vogue ve Instyle gibi birçok dergi için kamera karşısına geçerek modellik yapmıştır. 1.74 boyunda ve 46 kilo ağırlığında olan Almila, Londra'da bir metro durağında iken bir cast direktörü tarafından keşfedilmiş. Avengers filminin bir sahnesi için Scarlett Johansson'ın küçüklüğünü oynayacak bir balerin arıyorlarmış ve Almila Ada seçmeleri kazanmış. Bu olaydan sonra kamera önünde yer almaya başlamış.

Kaderimin Yazıldığı Gün dizisi ile oyunculuk macerasına başlayan Almila Ada, sonrasında Kırgın Çiçekler dizisinde Lalin karakterine hayat verdi. Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Melis karakteri ile ekranların vazgeçilmez isimleri arasına giren Almila, Cennetin Gözyaşları dizinde, üniversiteden birincilikle mezun olmuş, başarılı, azimli, zeki ve güzel bir kız olan Cennet karakterini canlandırdı.