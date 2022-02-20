Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 20 Şubat 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Şubat 2022 tarihinde yapılan 440 bin 183 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 70.355 olarak açıklanırken; 263 kişi hayatını kaybetti, 91.164 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 20:28