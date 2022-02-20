Konusu ile dikkat çeken TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, 35. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Teşkilat dizisinin takipçileri sık sık yeni bölüm ile ilgili araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda, Teşkilat 35. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, Teşkilat yeni bölüm izle ifadeleri yer alıyor. İşte Teşkilat dizisinin 35. bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat 35. yeni bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Diziyi izlemek isteyenler veya internet üzerinden takip etmek isteyenler "Teşkilat 35. yeni son bölüm izle" araması yapıyor. İşte Teşkilat son bölüm detayları ve 35. bölüm izleme linki…

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TEŞKİLAT 35. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Serdar'ın dövüş sonrası ortadan kaybolmasıyla özel tim ve ekip ortak bir operasyon başlatır. Matthias ve Serdar'ın peşine düşen ekibimizi büyük bir sürpriz beklemektedir. Serdar getirildiği örgüt kampında Yıldırım ve Matthias'ın yeni oyununu öğrenir ve aldığı bilgiler doğrultusunda El Turco kimliğiyle kendi planını devreye sokar. Diğer yanda ekip Serdar'ın planını organize ederken Mete Başkan hiç beklenmedik birini devreye sokar. Tövbekar için yeni bir başlangıç zamandır. Halit, Yıldırım'ı köşeye sıkıştırdığını düşünürken Yıldırım yaptığı hamleyle tüm planları alt üst ettiğini zanneder. Ancak Mete'nin de Yıldırım'a bir sürprizi vardır.

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