Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 20 Şubat Pazar günü ekranlara geldi. Yargı 21. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 21. bölümü...

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YARGI 21. BÖLÜM KONUSU

Ceylin'i aklayabilmek adına sınırlarının uçlarında dolaşan Ilgaz için Niyazi'nin ölümü adeta bir şok etkisi yaratır. Ilgaz da, Ceylin de hem adli olarak hem de vicdanen büyük bir vakanın ortasında kalmışlardır. Savaş baltalarını iyice bileyen Yekta, ortaya çıktığı gibi hayatına son veren Niyazi'nin ardından Ilgaz ve Ceylin'in savunmalarının zayıfladığını fark eder. Şimdi davasına daha çok asılmak için bilgi toplamak ve bunları delillerle kuvvetlendirmek sırası ondadır. Ancak herkesi şok edecek beklenmedik bir hamlenin onların cephesinden geleceğini henüz bilmemektedir.

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