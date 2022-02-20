Türkiye'nin sevilen oyuncu ve sunucularından Kenan Işık, 2014 yılında düşerek kafasını yere çarptı ve beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. 4 saatlik bir operasyon geçiren Işık, o günden bu yana ayağa kalkamadı.
O günden bu yana tedavisine devan edilen Kenan Işık'ın son durumunu yakın arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı. A Spor ekranlarından yayınlanan Son Sayfa programında Kenan Işık'ın son durumuna ilişkin konuşan Zeybek, "Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor." ifadelerini kullandı.