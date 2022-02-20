2014 yılında düşerek kafasını yere çarpan ve beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın o tarihten bu yana tedavisi devam ediyor. Kenan Işık'ın sağlık durumu merak edilirken, ünlü oyuncu ve sunucunun yakın arkadaşı olan A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Kenan Işık'ın son durumunu açıkladı. İşte detaylar...

Türkiye'nin sevilen oyuncu ve sunucularından Kenan Işık, 2014 yılında düşerek kafasını yere çarptı ve beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. 4 saatlik bir operasyon geçiren Işık, o günden bu yana ayağa kalkamadı.

O günden bu yana tedavisine devan edilen Kenan Işık'ın son durumunu yakın arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı. A Spor ekranlarından yayınlanan Son Sayfa programında Kenan Işık'ın son durumuna ilişkin konuşan Zeybek, "Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor." ifadelerini kullandı.