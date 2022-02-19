İlk cemre ne zaman düşecek? İlkbahar ne zaman başlayacak? Cemre ne zaman düşecek?

Halk kültüründe baharın gelişini temsil eden İlk Cemre ne zaman düşecek? Soğuk havaların sona ermesini bekleyenler bahara hazırlık yapmaya başladı. Artık yavaş yavaş bahar aylarına geçmemize kısa bir süre kaldı. İlkbaharın habercisi kabul edilen cemre düşmesi ne zaman olacak merak ediyor. İşte detaylar...

"Ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemrelerin ilkinin 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisinin 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsünün de 5-6 Mart'ta toprağa düşeceğine inanılıyor.

CEMRE NEDİR? NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre cemre, 'Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi' demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.