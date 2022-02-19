Çocuk ve ebeveynlerin yakından tanıdığı Bay Becerikli, kimdir? Bay Becerikli, Phil Gallagher tarafından canlandırılan bir belgesel karakteridir. Karakter, her bölümde farklı bir olayın içerisinde yer almakta ve yaptıkları ile dikkat çekmektedir. İşte, Bay Becerikli hakkında bazı bilgiler...

Bay Becerikli, bir İngiliz eğlence belgeselidir. İlk olarak 23 Şubat 2008'de PBS Kids Sprout TV programında yayına çıkmıştır. Bölüm sayısı 60'tır. Bu programda 1 dakika zamanı ve çocukların Bay Becerikli'den yardım alması dışında Bay Becerikli birçok zaman sıkılır ve sonunda bir şeyler yapmaya karar verir. Becerikli kamyonundan eşyalar alır ve bir bölüm daha sihirli bir şekilde oluşur.