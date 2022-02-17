Son dakika haberine göre, Merkez Bankası (TCMB) 2022 Şubat ayı faiz rakamını duyurdu. Yapılan açıklamada, şubat ayı faiz kararı yüzde 14 olarak kaydedildi. Faiz, ocak ayında da yüzde olarak açıklanmıştı.

Son dakika - TCMB 2022 yılı Şubat ayı faiz kararını duyurdu. Buna göre; Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası 14.00'te yapılan açıklamada şubat ayı faiz rakamı yüzde 14 olarak duyuruldu.

FAİZ KARARI OCAK AYI İLE AYNI OLDU

Merkez Bankası, faiz indirimlerine geçtiğimiz eylül ayında başlarken; aralık ayına kadar indirimlerine devam etmiş ve toplamda 500 baz puan faiz indirimi gerçekleşmişti. Banka böylelikle politika faizini yüzde 14 seviyesine çekmiş, ocak ayında gerçekleşen toplantısında ise faiz yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.