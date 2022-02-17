Son dakika - Memur adaylarını ilgilendiren Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı! EKPSS sonuçları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen kura sonrası belli oldu ve erişime açıldı. Adaylar, EKPSS tercih sonuçlarını ÖSYM aracılığı ile sorgulayabilecek. İşte EKPSS sorgulama ekranı ve tercih sonuçları...

Son dakika haberine göre EKPPS sonuçları açıklandı... 17 Şubat Perşembe günü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde canlı yayın ile tamamlananan ve memur atamalarının gerçekleşeceği EKPSS tercih sonuçları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılan kura sonrası açıklandı. Memur adayları, EKPSS tercih sonuçları açıklamasını ÖSYM aracılığıyla sorgulayabilecek. Peki, EKPSS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar ve sorgulama ekranı...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?🧐

05-14 Ocak 2022 tarihleri arasında yayımlanan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kurallara göre kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.

EKPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar yerleştirme sonuçlarına 17 Şubat 2022 tarihinde saat 12.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabiliyor.

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