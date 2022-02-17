DOLAR KAÇ TL? EURO KAÇ TL? Sterlin kaç TL? İşte döviz kurlarındaki son durum ve 17 Şubat 2022 güncel dolar/euro kurları...

17 ŞUBAT 2022 DOLAR VE EURO KURU - Döviz kuralarında hareketlilik devam ediyor. Piyasayı yakından takip eden vatandaşlar ise Dolar ve Euro'nun kaç TL olduğunu araştırıyor. Peki, 1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL? Döviz kuruyla ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte CANLI ve güncel dolar/euro kuru...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 13:45