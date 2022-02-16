Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 16 Şubat 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Şubat 2022 tarihinde yapılan 463 bin 241 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 94.176 olarak açıklanırken; 271 kişi hayatını kaybetti, 104.409 hasta da iyileşti..

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 20:58 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022- 20:59