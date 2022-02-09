Ekranların en çok izlenen dizilerinden Yargı'nın kadrosuna flaş bir isim dahil oldu. Başarılı oyuncu Şükran Ovalı, Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Şükran Ovalı'nın Yargı dizisinde oynayacağının belli olmasının ardından Yargı dizisi izleyicileri arama motorlarında Şükran Ovalı ile ilgili bilgileri aratmaya başladı. Peki, Şükran Ovalı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Şükran Ovalı'nın oynadığı diziler hangileri? Ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Ekranların en çok sevilen dizilerinden Yargı'da yeni bir isim oyuncu kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncu Şükran Ovalı'nın Yargı dizisinde 'Derya' karakterine hayat vereceği öğrenildi. Şükran Ovalı'nın Yargı dizisinde yer alacağının açıklanmasının ardından Şükran Ovalı ile ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. İşte Şükran Ovalı ile ilgili tüm bilgiler...

🎥ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985'te İzmir'in Eşrefpaşa semtinde dünyaya geldi. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçmiştir. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun oldu. Liseyi de Göztepe'de (Selma Yiğit Alp Lisesi) bitirdikten sonra İstanbul'a gitti. 36 yaşındaki oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur. 1.70 boyundaki Şükran Ovalı, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terleten ve kariyerini Fatih Karagümrük'te sürdüren futbolcu Caner Erkin ile Roma'da 2 Ocak 2017 tarihinde evlendi.

🎬ŞÜKRAN OVALI'NIN OYNADIĞI DİZİLER

2006 - Ezo Gelin

2007 - Vazgeç Gönlüm, Bez Bebek

2008 - Aşk Yakar

2009 - Kahramanlar, Bir Bulut Olsam

2010 - Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi

2011 - Reis

2012 - Kötü Yol, Leyla ile Mecnun

2013 - Avrupa Avrupa

2014 - Cinayet, Şeref Meselesi

2016 - Paramparça, Familya, Vatanım Sensin

2020 - Menajerimi Ara

2021 - Şeref Bey

🎬ŞÜKRAN OVALI'NIN OYNADIĞI FİLMLER

2006 - Pars: Kiraz Operasyonu

2008 - Alia, Cin Geçidi

2009 - Ev

2011 - Nar

2015 - Yeni Dünya

2016 - Şeytan Tüyü, Ekşi Elmalar, Poyraz Karayel: Küresel Sermaye