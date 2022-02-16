Survivor'da kim elendi? Survivor 2022 All Star elenen isim kim? Adaya kim veda etti?

Survivor'da heyecan devam ediyor. 3. ve 4. eleme adayının ortaya çıkmasıyla birlikte adaya veda edecek olan isim merak konusu oldu. Survivor'da 16 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak bölümde bir yarışmacı adaya veda etti. Peki Survivor'da kim elendi? Survivor 2022 All Star elenen isim kim? Adaya kim veda etti? İşte tüm detaylar...

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 16 Şubat Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşandı.

SURVIVOR KİM ELENDİ? 2022 ALL STAR

Survivor'da Ünlüler takımı 3.eleme adayı olarak Aşkım'ı çıkardılar. Gönüllüler takımından performans birincisi Berkan ise 4.eleme adayı olarak Ezgi'nin ismini verdi. Bu haftanın eleme adayları Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi oldu. 16 Şubat'ta yapılacak olan elemede, adaya veda eden isim Ezgi oldu.

MERT'TEN SUDE'YE SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ!

Yeni bölümde ödül oyununa başlamadan önce Mert, Sude'ye çiçek vermek için izin istedi. İzin çıkınca da çiçeği herkesin gözleri önünde Sude'ye vererek "Sevgililer Günü'n kutlu olsun" dedi. Bu durum Nisa'yı oldukça kızdırdı.