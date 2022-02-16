💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 16 Şubat 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 16 Şubat 2022 Çarşamba günü çekilişi gerçekleştirildi. Sonucun merakla beklendiği bu çekilişte şans oyunu oynayanlar '16 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 16 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022- 22:33