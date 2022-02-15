TRT 1 ekranlarından yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 58. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölümü izlemek isteyenler arama motorlarında detayları araştırıyor. Merakla beklenen son bölüm için Masumlar Apartmanı 58. bölüm ne zaman, Masumlar Apartmanı bugün var mı? Masumlar Apartmanı 58. bölüm full izle, TRT 1 Masumlar Apartmanı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Masumlar Apartmanı 58. ve en son yayınlanan bölümü... (MASUMLAR APARTMANI - TEK PARÇA FULL HD İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 58. bölümüyle izleyicileriyle buluştu.

OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu kaleme almıştır. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi ünlü psikiyatrist Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Madalyonun İçi romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanmıştır.

👉MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ 58. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Han, Mazo'ya yaptıklarını hatırladıktan sonra kendini sorgulamaya başlar. Kendiyle ve geçmişiyle yüzleşme zamanı gelmiştir. Bir yandan da babasını daha fazla incitmeden bu duruma bir son vermek için çözüm arayışına girer. Safiye, Naci'nin bir sıkıntısı olduğunun farkındadır. Onu, kurallarıyla bunalttığını düşünür ve değişeceğini kanıtlamak için büyük bir çaba gösterir. Gülben, kendisinin bunca zamandır başaramadığı şeyi ablasının ilk günden yapabildiğini öğrenmenin şokundadır. Kararını verir; o büyük adımı atacaktır. Ceylan, Han'ı sorunlarından uzaklaştırmak için iki günlüğüne şehre yakın bir yere gitmeye ikna eder. Aklında, Han'ı mutlu edeceğine inandığı bir sürpriz de vardır.