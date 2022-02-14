Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 14 Şubat 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan 438 bin 553 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 76.632 olarak açıklanırken; 266 kişi hayatını kaybetti, 74.936 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2022- 21:02