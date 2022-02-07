atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kalp Yarası dizisi, 30. bölümüyle sevenleriyle buluştu. Kalp Yarası 29. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapan kullanıclar, Kalp Yarası 30. bölüm full izle, atv Kalp Yarası izle, Kalp Yarası yeni bölüm izle aramalarını yapıyor. İşte Kalp Yarası dizisinin 30. ve en son yayınlanan bölümü...

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kalp Yarası dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Kalp Yarası dizisinin 8 Şubat Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kalp Yarası son bölüm bilgileri...

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KALP YARASI 30. BÖLÜM KONUSU

Feraye ve Pınar'ın gelişiyle Sancakzade Konağı'nda işler iyice rayından çıkar. Ferit ve Yaman cephesi bir kez daha karşı karşıya gelirken, Ayşe konakta suların durulması için büyük bir uğraş verir.

Yaman annesiyle karşılaşmanın şaşkınlığını üzerinden atamamışken bu durum Hande'yle gerginliğe neden olur. Mirza'nın yaptığı teklif ise Ayşe, Vedia ve Betül'ü bir araya getirir.

Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, cinayeti çözecek kilit delillere ulaşır. Ancak bu deliller Ayşe'nin başını belaya sokar.