Atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı oyuncu ve sunucusu Kenan İmirzalıoğlu gündem olmaya devam ediyor. İnternet kullanıcıları, arama motorlarında ünlü oyuncuyla ilgili bilgileri aratmaya başladı. Peki, Kenan İmirzalıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Kenan İmirzalıoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı? Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Türkiye'nin en çok izlenen dizi ve filmlerinde rol alan, şu an ise atv ekranlarından yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında sunuculuk yapan başarılı oyuncu ve sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılıyor. Peki, Kenan İmirzalıoğlu kimdir? İşte Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili tüm bilgiler...

🎬KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974'te Ankara'da dünyaya geldi. 1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu. Dizi ve sinema oyunculuğu yaptı. Mertlik ve intikam peşinde koşan karakterleri canlandırmasıyla tanındı. Deli Yürek (1998-2002) , Ezel (2009-2011), Karadayı (2012-2015) dizilerindeki rolleri ile Türkiye'de popüler olmuştur.

Ailesinin soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı aşiretine dayanır. 17. yüzyıl sonunda Celali İsyanları sebebiyle Erzurum'un Horasan yöresinden göç ederek Balâ havalisine yerleşen Balâ ilçesi ve Üçem Köyünü kuran bir aileden gelir. Babası Mustafa İmirzaloğlu, annesi Kırıkkale ilinin Keskin ilçesinin İğdebeli köyünden Yıldız İmirzalıoğlu'dur. Üç çocuklu ailenin en küçük evladı olan Kenan İmirzalıoğlu'nun Derviş adında bir ağabeyi, Zübeyde Yasemin adında bir ablası vardır. Eski Ankara milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu'nun amcasıdır.

Kenan İmirzalıoğlu 12 yaşına kadar Üçem köyünde yaşadı. Orta ve lise öğrenimini Ankara'da yaşayan teyzesinin yanında tamamladı. Ankara Çankaya Bahçelievler Deneme Lisesinden mezun oldu. Yükseköğrenimini İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında mankenliğe başladı.

1997 yılında üniversite öğrencisi iken Best Model of Turkey (Türkiye'nin En İyi Mankeni) yarışmasına katıldı. Bu yarışmada birinci seçilince İstanbul'da gerçekleşen 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu.

Fakir bir gencin sınıf atlama mücadelesini anlatan Deli Yürek adlı dizide Yusuf Miroğlu karakterini canlandırdı ve tüm ülkede tanındı. Deli Yürek dizisi 1998-2002 yılları arasında yayımlandı. İmirzalıoğlu, 2001 yılında dizinin devamı niteliğindeki Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı sinema filminde de aynı rolü canlandırdı.

2003-2005 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Alacakaranlık adlı polisiye dizide Uğur Yücel ile başrolü paylaştı. Uğur Yücel'in yazıp yönettiği Yazı Tura (2004) filminde askerlikte yaşadığı travmaları atlatamayan Cevher adlı karakteri canlandırdı.

2005-2007 arasında Show TV'de yayımlanan Acı Hayat adlı drama dizisinde Mehmet Kosovalı rolünü; çizgi filmden uyarlanan Son Osmanlı Yandım Ali (2007) adlı sinema filminde Külhanbeyi Ali rolünü canlandırdı. Kabadayı (2008) adlı filmde Şener Şen ve Aslı Tandoğan ile başrolleri paylaşan sanatçı; 2009'da yönetmenliğini Uğur Yücel'in yaptığı Ejder Kapanı adlı filmde Akrep Celal rolünü üstlendi.

2009-2011 yılları arasında yayımlanan ve çok popüler olan Ezel adlı dizideki rolü ile Türkiye'de çok popüler oldu. 2012'de Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği, Uzun Hikâye adlı sinema filminde oynadı.

Ay yapım firması ile çekecekleri yeni dizi için 2012'de yaptığı 4.000.000$'lık ücret anlaşmasının Türkiye'de bir dizi oyuncusu için en yüksek ücreti olduğu duyurulan İmirzaloğlu, Karadayı dizisinde başrol üstlendi.

İmirzalıoğlu, 2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile evlendi. Çiftin, Lalin adını verdikleri bir kız çocukları oldu (2020).

İmirzalioğlu, Peyami Sefa'nın eserinden sinemaya uyarlanan Cingöz Recai (2017) filminde başrol oynadı. Çekimleri İstanbul ve St. Petersburg'da gerçekleşen film, gişede başarılı olmadı. 2018 yılında yayımlanan Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı tarihî dizide Fatih Sultan Mehmed'i canlandırdı. Dizi, altı bölümde sona erdi.

1.91 boyundaki Mirzalıoğlu, 5 Ekim 2019'dan itibaren Kim Milyoner Olmak İster? televizyonda yarışma programının sunuculuğunu üstlenmektedir.

🎬KENAN İMİRZALIOĞLU FİLMOGRAFİ

1998-2002: Deli Yürek

2001: Hayat Bağları

2001: Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

2003-2005: Alacakaranlık

2004: Yazı Tura

2005-2007: Acı Hayat

2006: Son Osmanlı Yandım Ali

2007: Kabadayı

2010: Ejder Kapanı

2009-2011: Ezel

2012: Uzun Hikaye

2012-2015: Karadayı

2017: Cingöz Recai

2018: Mehmet Bir Cihan Fatihi

2020: Alef