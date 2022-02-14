Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Hakan Taşıyan'ın son durumu merak konusu oldu. Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündem olan ünlü şarkıcının durumunu merak eden internet kullanıcıları, Hakan Taşıyan kimdir?, Hakan Taşıyan kaç yaşında?, Hakan Taşıyan nereli?, Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl? gibi soruları aratmaya başladı. İşte ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan ile ilgili tüm bilgiler...

Seslendirdiği şarkılarla geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'ın yaşamıyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, arama motorlarında Hakan Taşıyan kaç yaşında? Hakan Taşıyan nereli? Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl? gibi soruları aratıyor. Peki, Hakan Taşıyan kimdir? İşte Hakan Taşıyan ile ilgili tüm bilgiler...

Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 48 yaşındaki sanatçının Annesi Trabzonlu, babası ise Diyarbakırlıdır. Çocukluk yaşlarından itibaren saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasetini piyasaya çıkardı. İlk kasetini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.

Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. Albümler her şey istediği gibi olmasına rağmen hayranlarının her zaman dostluk kardeşlik içinde olmasını temenni etmiştir.

Ekim 2020'de hastaneye kaldırılan sanatçının organ nakline ihtiyacı olduğu açıklandı.

OYUNCULUK HAYATI

1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır.

2001 tarihinde ise yine bir dizi ile ekranlara geldi. Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterini canlandırmıştır.