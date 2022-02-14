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Şarkılarıyla önemli bir hayran kitlesine sahip olan Ayhan Aşan, 1968 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan ünlü sanatçı, küçük yaşlarda müzik eğitimi gördü. Ayhan Aşan ayrıca 1987 yılında dönemin ünlü organizasyonu Altın Lale Ses Yarışması'nda dikkat çeken bir başarı elde etti. Aşan, 3 yıl boyunca Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Türk müziği alanında eğitim aldı. Ayhan Aşan'ın en bilindik şarkıları ise Bir Sana Yandım, Yalancı, Sandalcı'dır...