2022 YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS son başvuru tarihi ne?

2022 yılı YKS sınavı için başvuru tarihleri araştırılıyor. ÖSYM tarafından 2022 YKS kılavuzu yayınlandı. 2022 YKS başvurularının hangi tarihler arasında olacağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, 2022 YKS başvuruları hangi tarihler arasında yapılacak? Son başvuru tarihi ne? Detaylar haberimizde...

ÖSYM tarafından 2022 YKS kılavuzu yayınlandı. Buna göre yeni kimlik kartı olan adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemine internet üzerinden kayıt olabilecek.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvuru tarihleri içerisinde sınav ücretini de ilgili bankalar aracılığı ile yatıracak.

SINAV ÜCRETİ 115 TL OLARAK BELİRLENDİ

Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav içni sınav ücreti 115 TL olarak belirlendi.

HES KODU ZORUNLU

Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor. Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek. Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatacak.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni kimlik kartları olanların e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabileceklerini duyurdu. Halis "Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler" dedi.

SINAV TARİHLERİ DE AÇIKLANDI!

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.