SURVIVOR 2. ELEME ADAYI BELLİ OLDU! İşte Survivor 13 Şubat 2. eleme adayı | Sürgün adasına kim gitti?

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 13 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Haftanın ilk eleme adayı Evrim'in ardından ikinci aday belli oldu. Peki, Survivor 13 Şubat 2. eleme adayı kim? Survivor All Star'da 2. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 1 eleme adayı belli oldu. 13 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da 2. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti?

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı ve gönüllüler ada konseyine gitti. Oylama sonucunda takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan isim Evrim'in ardından haftanın ikinci eleme adayı oldu ve sürgün adasına gitti.

SURVIVOR 13 ŞUBAT 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Yükselen grafiğini sürdüren Ünlüler, kadınlar ve erkeklerde de kazanarak oyundan 2-0 galip ayrıldı ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

SURVIVOR 13 ŞUBAT 2. ELEME ADAYI ATAKAN OLDU!

13 Şubat Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında ada konseyi sonucunda en yüksek oyu alan Atakan haftanın ikinci eleme adayı oldu.