Ekranların sevilen dizilerinden olan Yargı, sevenleri tarafından merak edilmeye başlandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin 20. bölümü yayınlandı...

KATİL ORTAYA MI ÇIKIYOR?

Peki, Yargı dizisinde katilin kim olduğu ortaya mı çıkıyor? Yekta son sürat Ceylin ve Ilgaz'a saldırmaktadır. Bu sırada Ilgaz ve Ceylin ise masumiyetlerini ortaya çıkartacak delillerin peşindedir. Niyazi'nin yaptıkları ortaya çıkacak mı? Niyazi yakalanacak mı?

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 20. yeni bölümüyle 13 Şubat Pazar akşamı yayınlandı.

GÜÇLER BİRLEŞİYOR!

Yargı'nın 13 Şubat Pazar günü yayınlanan 20. Bölümde Ceylin, Ilgaz, Pars ve Eren kriminaldeki çürük yumurtayı bulmak için güçlerini birleştiriyor!

Ceylin hakkında çıkan iddianame başta Ceylin olmak üzere herkesi şoka uğratmıştır. Ilgaz, ummadığı yerden darbe yediğini düşünen Ceylin'in hemen yanı başında bu sorunun da üstesinden birlikte gelebilmek için ellerini ona uzatmış beklemektedir.

Pars adaletin bir an önce yerini bulma savaşında zaten her yerden iyice sıkıştırılmış durumdayken bir yandan da beklemediği darbeler yemek üzeredir. Üstelik kendi adaletini sağlamak için her yola sapabilen Yekta Tilmen karşı taraftayken…

Kriminal büronun içerisindeki köstebeği bulmak için topyekün bir mücadeleye girişen Metin Amir ve Eren komiseri ise sürpriz bir gelişme bekliyor.

Ceylin'i aklamak uğruna elinden geleni ardına koymayan Ilgaz'ı hayatında bakacağı en zor dava beklemektedir. Cephelerin iyiden iyiye keskinleştiği bu "adalet savaşı"nda birlikte, yan yana mücadele eden Ilgaz ve Ceylin'i sonunda şok edecek bir yolculuk beklemektedir.