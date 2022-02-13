Kariyerini İtalya'da sürdüren milli voleybolcu Ebrar Karakurt, gündem olmaya devam ediyor. İnternet kullanıcıları, özellikle farklı saç renkleriyle hayranlarının büyük beğenisi toplayan genç voleybolcuyla ilgili arama motorlarında araştırmaya yapmaya başladı. Peki, Ebrar Karakurt kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Ebrar Karakurt hangi takımda oynuyor? Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın öne çıkan isimlerinden olan Ebrar Karakurt gündemden düşmüyor. İnternet kullanıcıları, özellikle sosyal medyada sık sık konuşulan başarılı voleybolcuyla ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, Ebrar Karakurt kimdir? İşte Ebrar Karakurt'un hayatıyla ilgili bilgiler...

🏐EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, pasör çaprazı olarak oynamaktadır. Karakurt'un boyu 1,96 metredir. 2021 yılı itibarıyla Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı ve İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'nın oyuncusudur.

Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan Ebrar, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.