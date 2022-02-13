Survivor 12 Şubat eleme adayı belli oldu! Survivor sürgün adasına kim gitti? Survivor ilk eleme adayı kim oldu?

Her bölümde izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışma programı Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son yayınlanan bölümde, dokunulmazlık heyecanı yaşanırken, Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Mücadeleler sonucunda gülen taraf ünlüler takımı oldu. Öte yandan gerçekleşecek konseyde Gönüllüler takımı yeni bir ismi Sürgün Adası'na göndermek durumunda kaldı. Peki Survivor 12 Şubat 1. eleme adayı kim? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? | Son dakika Survivor haberleri

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 1 eleme adayı belli oldu. 12 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu?

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı ve gönüllüler ada konseyine gitti. Oylama sonucunda takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan isim haftanın ilk eleme adayı oldu ve sürgün adasına gitti.

SURVIVOR 12 ŞUBAT 1. ELEME ADAYI EVRİM KEKLİK OLDU!

12 Şubat Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında ada konseyi sonucunda en yüksek oyu alan Evrim haftanın ilk eleme adayı oldu.