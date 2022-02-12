Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 12 Şubat 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Şubat 2022 tarihinde yapılan 448 bin 347 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 86.193 olarak açıklanırken; 272 kişi hayatını kaybetti, 73.526 hasta da iyileşti..

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 19:30