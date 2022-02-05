Başrollerinde Tolga Çevik ve Ezgi Mola'nın yer aldığı Patron Mutlu Olmak İstiyor filmi, 5 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara geldi. Romantik komedi türündeki Patron Mutlu Son İstiyor filminin oyuncu kadrosu ve konusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte Patron Mutlu Olmak İstiyor filmiyle ilgili tüm bilgiler...

PATRON MUTLU SON İSTİYOR KONUSU

Yapımcı İsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ı romantik komedi filmi senaryosu yazması için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleşen Sinan zor durumdadır. Çünkü ne yazacağı konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düşünmek için yeterli zamana sahip değildir. Patronu, işini bir an önce bitirmesi için ona baskı yapmaktadır. Sinan, butik otelin sahibi olan İzzet Bey'in kızı Eylül'le tanışır ve ondan çok etkilenir. Hatta ondan ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak bir sorun vardır: Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk'la nişanlıdır. Faruk ile Sinan birbirlerini uzun zamandır tanımaktadırlar ve bu tanışıklık pek hoş anılarla dolu değildir. Çünkü Sinan, zamanında yakın arkadaş olduğu Faruk'un sevgilisini çalmıştır; bu yüzden de Faruk, Sinan'ı düşman ilan etmiştir.

PATRON MUTLU SON İSTİYOR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Tolga Çevik - Sinan

Ezgi Mola - Eylül

Murat Başoğlu - Faruk

Erkan Can - Arif

Ersin Korkut - Lokman

Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri

Ferruh Yenidoğan - İsfendiyar

Ayşenur Yazıcı - Vuslat

Nusret Çetinel - İzzet

Saba Tümer - kendisi (konuk oyuncu)

Mine Özsamsun - Faruk'un annesi

Oğuz Okul - Faruk'un babası

İcmal Aktuna - İclal

Zeki Ocak - Cezmi