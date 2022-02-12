Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan KDV indirimi açıklaması! "Yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz."

KDV İNDİRİMİ - Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon tedbirleri tanıtım toplantısında tüm vatandaşları yakından ilgilendiren kritik bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, enflasyon ile mücadele kapsamında alınan yeni kararı duyurdu. "Vatandaşlarımızı yüksek enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen Başkan Erdoğan, "Yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." diyerek müjdeli haberi verdi.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 15:33 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022- 15:37