SURVİVOR 1. ELEME ADAYI | Survivor'da dokunulmazlık yarışını kim kazandı? Survivor'da 1. eleme adayı belli oldu mu? (12 Şubat)

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da heyecan devam ediyor. Bu sezon All Star konsepti ile düzenlenen Survivor'da eleme ve dokunulmazlık yarışı heyecanı yaşanıyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık yarışını kim kazandı? Survivor'da 1. eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 1 eleme adayı belli olacak... 12 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim olacak?

SURVİVOR 12 ŞUBAT 1. ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU?

Survivor 2022 All Star'da heyecan devam ediyor. 12 Şubat Cumartesi günü oynacak dokunulmazlık oyunu kazananı ve 1. eleme adayı henüz belli olmadı. Sonuç belli olunca haberimizde yer alacak.