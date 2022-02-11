atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Yalnız Kurt dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Yalnız Kurt'un 11 Şubat Cuma günü ekranlara gelen 3. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yalnız Kurt son bölüm bilgileri...

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YALNIZ KURT 3. BÖLÜM KONUSU

Babası Yavuz Yıldırım ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri öğrenen Altay için, yeni bir hayat başlamıştır. Bu zamana kadar hiçbir beklentisi olmadan ve geçmişini unutarak yaşayan Altay'ın artık bir amacı, bir hedefi vardır. Anne babasını öldüren, bu ülkenin de başına belan olan düşmanı tanımak ve yok etmek! En tepedeki kötü adama ulaşacak, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecektir. Çocukluğuna dönen Altay, aradığı gücü kendi geçmişinde bulur. Plan yapmaya başlar. Fettah Dahhak'ın adamı Mürted'i ele geçirmek için Doğan, Nizam ve Altay arasında akıl oyunları yaşanır. Detaylı bir plan yapan Altay, işlerini tek başına, Yalnız Kurt'a yakışan şekilde halleder. Yaptığı doğru hamlelerle Doğan'ın da güvenini kazanan Altay, içeri sızma konusunda önemli adımlar atar. Ulaşmak istediği bilgi için kimseye bir şey hissettirmeden hareket eden Altay, şüpheleri başka yöne çekerek istediğini elde eder. Altay, Davut'un yılladır peşinde koştuğu bilgilere ulaşması için, çok önemli bir operasyonu başarıyla yerine getirir.

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👉YALNIZ KURT 3. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 4. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

👉YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YALNIZ KURT 3. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 4. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

👉YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YALNIZ KURT 3. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 4. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

👉YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YALNIZ KURT 3. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 4. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

👉YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YALNIZ KURT 3. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 4. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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