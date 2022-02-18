Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 18 Şubat 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Şubat 2022 tarihinde yapılan 463 bin 855 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 87.411 olarak açıklanırken; 264 kişi hayatını kaybetti, 102.094 hasta da iyileşti..

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 19:33 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022- 19:34