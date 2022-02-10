Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 10 Şubat 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Şubat 2022 tarihinde yapılan 450 bin 044 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 98.602 olarak açıklanırken; 264 kişi hayatını kaybetti, 87.932 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2022- 20:08 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022- 20:08