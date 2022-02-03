KİRA ARTIŞ ORANI - SON DAKİKA 📉 | Şubat 2022 kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır? Ocak enflasyonu ardından...

KİRA ARTIŞ ORANI - Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ocak ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklandı. Kira zammı merak konusu oldu. Peki, Ocak ayı enflasyon oranına göre kira artışı hesaplama nasıl yapılır? | 2022 KİRA ARTIŞI ORANI VE HESAPLAMA

KİRA ARTIŞ ORANI - TUİK, Ocak 2022 enflasyon oranını açıkladı. Buna göre ocak enflasyonu yüzde 11,10 artarken, yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Ocak enflasyonunun belli olmasından sonra herkes kira artış oranı 2022 araması yapmaya başladı. İşte kira artış oranı 2022 rakamları...

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Ocak ayı enflasyon rakamlarına gre 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti. Bu rakamlara göre kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre belirlendiği için şubat 2022 kira artış oranı yüzde 22,58 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Örnek Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %22,58

Şubat 2022 Kira Artış Tutarı: 225,8TL

Şubat 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.225,8 TL